تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه ‫نجران جنوب المملكة.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن ميليشيات الحوثي أطلقت أمس الأربعاء، صاروخاً باليستياً من صعدة وسقط داخل المحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر أمس الأربعاء صاروخاً باليستيًا من محافظة (صعدة بمديرية سحار) من قواعد إطلاق وسط المدينة، ليسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة بمديرية الصفراء).

وشدد العقيد المالكي على أن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، بإطلاق الصواريخ الباليستية، لتسقط عشوائياً على المدنيين والأماكن المدنية، حيث يمتد تأثيرها المباشر على التجمعات السكانية ويهدد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

كانت الدفاعات الجوية السعودية قد تمكنت يوم الثلاثاء الماضي من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، وذلك بعد أن أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.