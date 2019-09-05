أدانت البحرين، التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في العاصمة الأفغانية "كابول"، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزارة الخارجية، أكدت تضامن المملكة مع أفغانستان ومساندتها في جهودها الرامية لمكافحة العنف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها لكافة المصابين بالشفاء القريب، جراء هذا العمل الإرهابي.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية، على موقفها الراسخ الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.