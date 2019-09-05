قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة فحصت 278 ألفا و595 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي تسببها سوسة النخيل.

وأوضح الهجان أن الإدارة عالجت 193 نخلة تم الكشف عن إصابتها، واقتلعت عدد 46 نخلة أخرى مصابة، كما فحصت الإدارة نخيل الغابة البالغ عددها 1184 نخلة، وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.

وأضاف المحافظ أن الإدارة فحصت 3955 نخلة من إجمالي 108 آلاف و611 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا، نتج عنها الكشف عن إصابة 70 نخلة تم معالجة 50 منهم واقتلاع الباقي.

وأكد أن الإدارة عقدت 8 ندوات تثقيفية للفلاحين وصغار المزارعين عن أعراض الإصابة بسوسة النخيل ورصد درجة خطورتها، كما أنها تناولت طرق مواجهة الآفة وطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب وتوعيتهم بالأساليب الفنية المتبعة كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.