أعلنت محافظة الجيزة عن انتظام ضخ المياه فى المناطق التى تضررت من الانقطاعات خلال الأيام الماضية، لوجود بعض المعوقات التى واجهت مرشحات المياه بمحطتى جزيرة الدهب وإمبابة.

وتضافرت جهود المحافظة مع وزارة الموارد المائية والرى وأجهزتها المختلفة لزيادة معدل منسوب المياه لحل مشكله الانقطاعات.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر إلى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية على الاستجابة الفورية والإجراءات السريعة لحسم المشكلة لرفع المعاناه عن المواطنين وذلك استمرارا لجهود الوزارة للعمل على توفير احتياجات كافة القطاعات من المياه وحسم أي شكوى فى حينه.

ووجه محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة الشكر لأجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والرى للتعاون المثمر والبناء لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وشركة مياه الشرب والصرف أسفرت عن تشغيل المحطات بالطاقة الكافية، وضخ مياه الشرب بالكميات المناسبة للمواطنين.

يذكر أن محافظ الجيزة قد تفقد محطة مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب ليلاً للوقوف على حالة المحطات والمعوقات التى تواجه ضخ المياه بالكميات المناسبة، وقد قام محافظ الجيزة بالتوصل لاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكله الانقطاعات.