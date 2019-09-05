قال الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان EDSIC 2019، إنه من المقرر أن تعقد النقابة ظهر غد، الجمعة، اجتماعا لإجراء حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بطب الأسنان في مصر، على هامش فعاليات المؤتمر، موضحا أنه جرت دعوة عمداء جامعات، والمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور خالد أبو الفضل، رئيس لجنة طب الأسنان في المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار بيومي، إلى أن الحوار المجتمعي يهدف إلى بحث أزمة زيادة أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، وإيجاد حلول للمشكلات التي تشهدها المهنة، والتي تنذر بكارثة بأعداد كبيرة من أطباء الأسنان في مصر، موضحا أن النسبة العالمية لعدد الأطباء بالنسبة للمواطنين، بلغت طبيب أسنان لكل 2000 مواطن، إلا أنه حاليا في مصر خلال هذا العام وصلت النسبة إلى طبيب لكل 1600 مواطن، وهذا يعني وجود مشكلة.