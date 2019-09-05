جددت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي، يضم 5 متهمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نسبت إليهم النيابة تهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص في واقعة سرقة خزينة مصنع، استولوا خلالها على 700 ألف جنيه، بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ لقسم ثانٍ أكتوبر من "مصطفى.ع" (28 عاما - صاحب مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية) بالمنطقة الصناعية قطعة 413 أكتوبر، باكتشافه كسرا بالخزينة وسرقة 700 ألف جنيه.

وتشكل فريق بحث تحت قيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم محمد داود رئيس المباحث، وتبيّن من خلال الفحص والتحري أنّ وراء الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه سائق يتردد على الشركة، وآخر من ذو النوعيات الإجرامية الخطرة، وهم "أحمد.ح" (35 عاما) سائق يتردد على الشركة، و"أحمد. س" مطلوب للتنفيذ عليه في جنايتي سلاح ناري، و"محمد. ج" الشهير بـ"كبدة" 28 عاما، عاطل، و"رمضان.ص" (40 عاما - عاطل)، و"محمد. ص" (28 عاما)، سائق.