وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، انتقادات حادة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب تأجيل المؤتمر الأممي حول تعريف التعذيب، وذلك قبل أيام من انعقاده، وبعد الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية واللوجستية.

ووصف "عابد"، في بيان له أصدره اليوم، قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ"الموقف السلبي والمتخاذل"، مؤكدا أن قرار تأجيل المؤتمر الأممي حول تعريف التعذيب لا يمكن قراءته أو تفهمه بعيدا عن مخططات ومؤامرات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والتيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، إضافة إلى الدول والأنظمة، التي تمول وتسلح وتشجع وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، وفي مقدمتها نظام كل من قطر بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد والسلطان التركي المهووس رجب طيب أردوغان.

وقال النائب علاء عابد، إن نظامي تميم وأردوغان أصبحا ألعوبة في يد جماعة الإخوان الإرهابية لدرجة وصلت إلى هذا الحد، الذي جعلها تضغط لتأجيل انعقاد مؤتمر أممي حول تعريف التعذيب.

وقال إنه كان يجب على الأمم المتحدة والأجهزة المساعدة، تفهم الدور الحقيقي للمنظمة والبعد عن شبهات الانحياز لأطراف محددة.