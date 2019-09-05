استنكر المحلل السياسي الفلسطيني فؤاد أبو حجلة، الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم بها الإسرائيليين بتدنيس أرض فلسطينية تّضم مواقع مقدسة سواء للمسلمين أو المسيحيين، وذلك خلال حواره في برنامج "العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وتساءل أبو حجلة: "من يقصف كنيسة المهد بالصواريخ عندما يشعر أن الحاجة تستدعي ذلك، الجيش الإسرائيلي يقوم بذلك، من يدنس المسجد الأقصى كل يوم، الإسرائيليون يقومون بذلك، كما أن قوات الاحتلال لم تتوانى عن تدنيس الحرم الإبرهيمي، والذي يقع في مدينة الخليل التي تعد أكبر مُدن الضفة الغربية المحتلة".

وأشار السياسي الفلسطيني، إلى أن هذه المدينة بها عدد كبير جدًا من الفلسطينيين بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، كما أن الخليل من المناطق المعروفة بنشاطها المستمر بمواجهة الاحتلال، وأبناء هذه المدينة يتصدون يوميًا لانتهاكات المستوطنين، الذين يسكنون في قلب المدينة في مستوطنة صغيرة قريبة جدا من الحرم الإبراهيمي.

وأكد أن الانتهاك الأخير للحرم الإبراهيمي كان مفاجئًا، فالذي اقتحم الساحة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس مستوطنًا عاديًا، ولم تكن رسالة موجهة للشعب الفلسطيني أو لدول العالم أيضًا بقدر ما هي موجهة للناخب الإسرائيلي اليميني الذي يتبنى الأحزاب المتطرفة واليمينية الناكرة لحق الفلسطينيين حتى في الحياة، من أجل التصويت له في الانتخابات التي تُجرى في الوقت الحالي بدولة الاحتلال.