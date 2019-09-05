كرم الطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصر للطيران، العاملين بالإدارة العامة للمحطات على المجهود المتميز بمحطة القاهرة خلال فترة من 17 يوليو حتى 5 سبتمبر.

كما كرموا نوبات الدعم المتواصل عن نفس الفترة بقيادة محمد خلف وأحمد عفيفى ومحمد بهجت وكذلك المجهود المضاعف من قبل النوبات بقيادة ميدرى عام منوب هانى صبحى، وسيد المصرى، ومجموعات عمل ودعم الصالة الموسمية بقيادة هشام فاروق مدير عام منوب والمشرف على الصالة الموسمية، ومجموعة عمل رحلات نيويورك بقيادة حسام حسين ومجموعة عمل رحلات واشنطون وترونتو بقيادة محمود فتحى ومجموعة عمل رحلات موسكو بقيادة عبير زيدان.

وتم خلال الاجتماع الإشادة بجميع العاملين بالإدارة العامة للمحطات فى جميع المواقع من خدمة أمتعة وكشف حمولة والترانزيت وكاونتر وبوابات وخدمة ركاب والـ help desk الخاص بالإدارة العامة للمحطات.