أعلنت مؤسسة الكبد المصري بالدقهلية برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، اليوم، عن توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفى الكبد المصري بشربين على 4364 مريضا، وإجراء 370 حالة منظار طبي، وإجراء 354 حالة أشعة "فيبروسكان" لأورام الكبد، و768 حالة أشعة موجات صوتية، و40 حالة أشعة "XRAY"، و302 حالة أشعة مقطعية، و46 حالة حقن شرياني لأورام الكبد، و1564 تحليل طبي.

وبحسب بيان للمؤسسة فإنها أجرت 40 عملية جراحية متنوعة بينها 22 حالة استئصال مرارة، و7 تدبيس معدة، و2 استئصال ورم بالقولون، و3 استئصال ورم الكبد، و2 فتق في الحجاب الحاجز، وحالتي استئصال ورم بالمعدة، وحالة استكشاف بطن، وذلك مجانا خلال أغسطس الماضي.

وذكرت أنه تم تقديم علاج فيروس بي لـ 507 مريضا، وعلاج متنوع لعدد 1597 مريضا مجانا.