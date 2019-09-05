شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة مكبرة استهدفت تنفيذ قرارات إخلاء إداري من السكان والمنقولات بالمدينة، وذلك تمهيدًا لتنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بالإزالة حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعدد من القطع لخطورتها الداهمة طبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من الجراجات المخالفة، والتي تُستخدم في غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للاشتراطات البنائية للمدينة والتراخيص المنصرفة.

كما تم إعادة غلق وتشميع احدى المطاعم بالسوق العمومي لإدارته بدون ترخيص بناءً على كتاب القوى العاملة والهجرة إدارة السلامة المهنية، وتنفيذ قرار غلق وتشميع لمجمع المطاعم بشارع 109 لإدارته بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون، وذلك في إطار حملات الوحدة المستمرة للقضاء على كافة المخالفات بالمدينة.