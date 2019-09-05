استضاف مسرح دار أوبرا دمنهور، مساء اليوم، حفل أوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ والإيقاع، بقيادة المايسترو الدكتور أحمد الحناوي، والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر علي، وأقيم مجانا للجمهور.

وقدمت الفرقة باقة متنوعة من أشهر المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية التراثية والمعاصرة، هي: "فانفار، المتجول السعيد، فالس السلم، البرغوث الإسباني، ممنوع في يوم الأحد (لحن يوناني)، السفينة جون ب، أولاد جوري، أوراق الخريف، إسبانيا تستطيع، إنه عالم صغير، روميو وجوليت، ملك الطريق، المضارب الجميلة، كنت فين يا على، سأصل اليوم للعنقاء، هابانيرا، مهمه مستحيلة، تاكسي تيجانا".

وشارك في الحفل نخبة من نجوم الفرقه، منهم عازف ترومبيت مايكل جمال، وعازف اكسليفون ديفيد سمير، وعازف ترومبيت يحيى سيف اليزل.