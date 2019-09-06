قال وزير الإعلام السوداني الجديد، فيصل محمد صالح، إن سياسة بلاده الخارجية في الفترة المقبلة، ستكون الانفتاح على كل دول العالم.

وأكد صالح، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، بعد إعلان اختياره في تشكيلة الحكومة التي يقودها عبد الله حمدوك، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ولن يتم التأخير فيه بعد الآن.

وأوضح وزير الإعلام السوداني الجديد: "نحن تعطلنا لأشهر طويلة منذ أبريل وحتى الآن، لم تكن هناك حكومة، لذلك هناك حاجة للإسراع، سيكون مطلع الأسبوع المقبل دولاب العمل الحكومي".

وأشار إلى أن الاجتماعات مستمرة لتحديد هوية من يشغل الحقيبتين الشاغرتين في الحكومة السودانية.

ولفت وزير الإعلام السوداني، أن المشاورات مع قوى الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين ستتم خلال أسبوعين.

واستطرد صالح: "واحدة من المهام، إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، حتى تستطيع أن تلعب دورها في الانتقال الديمقراطي".

ونوه إلى أن السياسة الخارجية السودانية خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب السوداني، كما ستكون منفتحة على كل دول العالم.

أما بالنسبة لوزارته، فقال صالح إن السياسة الإعلامية في المرحلة المقبلة ستستند على تأمين أكبر قدر ممكن من الحرية للإعلام، حتى ينقل الحقيقة بشفافية تامة.