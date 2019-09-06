أعلنت المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز "OLGP"، عن انضمام الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة عن مصر، ضمن قائمة الأعضاء الجدد المنضمين، بعد إتمام إجراءات العضوية في المنظمة.

وأفادت المنظمة في بيان، بأنها ضمت 3 أعضاء جدد لها بينهم الهيئة المصرية للبترول، ليرتفع عدد أعضائها لمستوى قياسي عند 83 عضوا.

الدكتور محمد السنوسي، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، قال إن انضمام مصر دلالة على توسع مصر في إنتاج الطاقة، موضحا أنه خلال الأعوام الماضية توسعت مصر في اكتشاف حقول الغاز والبترول، ما وضعها بقوة على خريطة الدول المنتجة.

وأضاف السنوسي لـ"الوطن"، أنه بالإضافة إلى حقول البترول والغاز أنشئت مصر عددا من محطات الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2020 ستصبح مصر من الدول المصدرة للطاقة لدول أوروبا.

الدكتور منير عبدالوهاب، خبير الطاقة، قال إن هذه المنظمة تضم أكبر الدول إنتاجا للطاقة، موضحا أن هذه المنظمة بها 84 هيئة بترول تنتج 40% من النفط والغاز في العالم.

وأضاف "عبدالوهاب" لـ"الوطن"، أن المنظمة تعمل على تحسين إنتاج البترول في الدول الأعضاء عن طريق تبادل الخبرات والمناقشات، وسبل السلامة والصحة المهنية عن طريق المؤتمرات التي تعقدها بصفة دورية.

تتيح هذه العضوية العديد من المميزات للهيئة المصرية العامة للبترول، بينها إرساء الإطار العام والخطوط الإرشادية لإدارة نظم السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة على مستوى الهيئة والشركات التابعة لها.