مروان خوري: "أبي فوق الشجرة" فيلمي المفضل.. وملحم بركات "متمرد"

قال الفنان اللبناني مروان خوري، إن السينما المصرية كانت مسيطرة على الساحة اللبنانية عندما كان في فترة الشباب، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأفلام الرائعة في هذه الفترة، من أبرزها "بياع الخواتم".

وأضاف، خلال حواره مع الفنان هشام عباس، مقدم برنامج "شريط كوكتيل"، عبر شاشة "الحياة"، أنه يحب عددًا من أفلام الزمن الجميل، التي اتسمت بالطابع الرومانسي: "أحلى فيلم عندي هو أبي فوق الشجرة، أولًا كان بطولة عبد الحليم حفاظ وميرفت أمين".

وأشار إلى أنه يحب الفنان الكبير هاني شاكر، فهو أمير الرومانسية، لافتًا إلى أنه نجمه المفضل في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

كما أبدى "خوري" إعجابه بالموسيقار الراحل ملحم بركات، واصفًا إياه بأنه فنان ومتمرد.