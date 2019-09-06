قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن الحكومة السودانية الجديدة جاءت في إطار ما جرى الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، بين المجلس العسكري السوداني وبين قوى الحرية والتغيير، موضحًا أن تشكيل الحكومة جاء متأخرا بعض الشيء، لكن عند التشكيل تم الالتزام بالمعايير المتفق عليها.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة "أخبار TeN"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المعايير التي جرى اختيار الحكومة على أساسها هي الكفاءة والتوازن الجغرافي والديني والعنصر النسائي، لإحداث توازن بين الرجال والنساء، فعلى سبيل المثال هناك 18 ولاية في السودان وهناك 18 وزيرًا في الحكومة الجديدة، بينهم اثنين من العناصر النسائية، بجانب عنصر نسائي في المجلس السيادي، مسيحية الديانة.

وأشار إلى أن هناك توازن في الحكومة بين المسلمين والمسيحيين، والعناصر النسائية ممثلة بشكل جيد في الحكومة، مؤكدًا أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة هو التحدي الأمني من أجل تحقيق السلام.

وتابع: "السلام والحرية والعدالة أحد أهداف الثورة السودانية، له أولوية لأنه يحقق الأمن والاستقرار من أجل الدخول في الملف الاقتصادي والنهوض به، فالسلام والاستقرار وجهان لعملة واحدة".