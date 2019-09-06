تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منتدى الشباب الكشفي العربي الرابع، المقام بمدينة شرم الشيخ.

رافق فودة الدكتور عاطف عبدالمجيد مدير الإقليم الكشفي العربي، والقائد عبدالعظيم محمود منسق عام المنتدى، والقائد محمد البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكشافة والقيادات الكشفية ورؤساء اللجان.

وأشاد المحافظ بقيمة ودور الحركة الكشفية في نشر روح الولاء والانتماء تجاه الوطن، كما أشاد بدور النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب في دعم السياحة، حيث لعب دورا هاما في توضيح صورة عامة عن المؤتمر العربي، ووجه المسؤولين في المحافظة بإتاحة كل مزارات المحافظة أمام الشباب العربي في المنتدى الكشفي.

وقال الدكتور عاطف عبدالمجيد، مدير الإقليم الكشفي العربي، إن المنتدى يعقبه المؤتمر الكشفي العربي الـ29، الذي يقام أيضا على أرض شرم الشيخ وتستضيفه مصر لأول مرة في تاريخها بعد نجاح الاتحاد المصري للكشافة، برئاسة الدكتور خالد عيسوي بالفوز به عام 2017، ليتحقق الإنجاز على أرض شرم الشيخ 2019.

وأوضح أن المنتدى والمؤتمر جرى تنظيمهما برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، لافتا أن المؤتمر الكشفي العربي هو السلطة العليا في الحركة الكشفية العربية، إذ يجري انتخاب اللجنة الكشفية العربية ورئيسها من بين الدول العربية الأعضاء.