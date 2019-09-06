انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة من كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بكوبرى الجيزة المعدنى المتجه إلى كوبرى عباس "نزلة الرمد"، والذى سيشهد أعمال الصيانة والإصلاح خلال الفنرة من يوم 5/9/2019 وحتى 15/9/2019 ويكون العمل ليلا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.

تقوم الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعاً من حدوث أى تكدسات.

تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال على مرحلتين وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى: العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام.

المرحلة الثانية: العمل بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام.

وأن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت، مع غلق جزئى لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.