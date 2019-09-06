كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من خدماتها المرورية في عدة مناطق بالقاهرة، والتي ستشهد بعض الأعمال والإصلاحات، لتسيير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، ومنعا لحدوث أي تكدسات مرورية.

وتشمل مناطق الأعمال، ما يلي:

كوبري عباس في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، والذي سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال به، ليلاً ونهارا وفقا للمواعيد الآتية:

- من الساعة 12,5 صباحا، اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 8/9/2019 .

- من الساعة 12,5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 15/9/2019.

- من الساعة 12,5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 20/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 22/9/2019.

- من الساعة 12,5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 27/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 29/9/2019.

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أن تلك الأعمال تستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب).