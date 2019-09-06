توجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وتتضمن مدينتين، لبحث فرص التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

ويجري الوزير مباحثات مع وزير الصناعة الصيني، ويلتقي مسؤولي عدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية ويزور مصانعها، وذلك لبحث التعاون في إقامة مصنع لإنتاج سيارات الركوب الكهربائية بشركة النصر للسيارات.

كما يعقد الوزير، خلال زيارته، اجتماعا مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين.

ويعرض الوزير خلال تلك اللقاءات، جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، وكذلك جهود إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.