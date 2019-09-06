61 عاما من الترشيحات.. طريق مصر لـ"أوسكار" من باب الحديد إلى ورد مسموم

على مدار سنوات طويلة تحرص مصر على ترشيح فيلم لتمثيلها في فئة أفضل فيلم عالمى بجوائز "أوسكار"، والتى تعتبر فئة مستحدثة بشكل ما، إذ لم تكن موجودة قبل عام 1945، وكانت مصر من أول الدول العربية التي رشحت أفلامها للمشاركة في مسابقة أوسكار، ويعود تاريخ مشاركتها الأولى إلى عام 1958 بفيلم "باب الحديد" للمخرج يوسف شاهين، حيث حرصت مصر على لمشاركة مبكرا وعلى مدار 61 لم يصل فيلم مصرى واحد إلى القائمة طويلة على أقل تقدير.

ويرتفع الرهان على فيلم "ورد مسموم" للوصول إلى القائمة الطويلة للجائزة، وذلك بعد ما فشل فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي في تحقيق ذلك العام الماضي، بالرغم من الاحتفاء العالمى به بعد وصوله إلى مهرجان كان السينمائي، ويرى النقاد أن الوصول إلى القائمة الطويلة أصبح بمثابة "حلم بعيد".

قالت الناقدة ماجدة خيرالله لـ "الوطن": "السينما الجيدة ليست مكلفة، السينما المصرية تحتاج مبالغ كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النجوم، ولكن الأعمال المرشحة للأوسكار لا تحتاج أكثر من الإبداع في العمل نفسه، من ناحية الإخراج والصورة، التكلفة ليس العائق ولكننا في حاجة إلى رؤية إبداعية خارج المنظومة التجارية المحصورين داخلها، على سبيل المثال الفيلم الكورى (باراسايت) الذى حصل على السعفة الذهبية، والذى أعتقد أنه سيحصد جائزة أوسكار أفضل فيلم بنسبة 90%، إنتاجه بسيط دون تكلف ولكنه عمل سينمائى مميز".

وفيما يلي الأفلام المصرية التى ترشحت للمشاركة في المسابقة:

- 2018: فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي.

- 2017: فيلم "شيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة.

- 2016: فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب.

- 2015: فيلم "بتوقيت القاهرة" للمخرج أمير رمسيس، رشحته اللجنة المكلفة باختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، ولكن كان ذلك بعد انتهاء الموعد النهائي استقبال الأفلام بأيام.

- 2014: فيلم "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان.

- 2013: "الشتا اللي فات" للمخرج إبراهيم البطوط.

- 2011: "الشوق" للمخرج خالد الحجر.

- 2010: "رسائل البحر" للمخرج داوود عبدالسيد.

-2008: "الجزيرة" للمخرج شريف عرفة.

- 2007: "في شقة مصر الجديدة" للمخرج محمد خان.

-2006: فيلم "عمارة يعقوبيان" للمخرج مروان حامد.

- 2004: فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزي.

- 2003: فيلم "سهر الليالى" للمخرج هاني خليفة.

- 2001: فيلم "أسرار البنات" للمخرج مجدي أحمد علي.

- 1997: فيلم "المصير" للمخرج يوسف شاهين.

- 1993: فيلم "أرض الأحلام" للمخرج داود عبد السيد.

- 1990: فيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين.

- 1981: فيلم "أهل القمة" للمخرج علي بدرخان.

- 1978: فيلم "إسكندرية ليه" للمخرج يوسف شاهين.

- 1975: فيلم "أريد حلا" إخراج سعيد مرزوق.

- 1972: فيلم "إمبراطورية ميم" للمخرج حسين كمال.

- 1971: فيلم "زوجتي والكلب" للمخرج سعيد مرزوق.

- 1970: فيلم "المومياء" للمخرج شادي عبدالسلام.

- 1966: فيلم "القاهرة 30" للمخرج صلاح أبو سيف.

- 1965: فيلم "المستحيل" للمخرج حسين كمال.

- 1963: فيلم "أم العروسة" للمخرج عاطف سالم.

- 1962: فيلم "اللص والكلاب" للمخرج كمال الشيخ.

- 1961: فيلم "وإسلاماه"

- 1960: فيلم "المراهقات" إخراج أحمد ضياء الدين

- 1959: فيلم "دعاء الكروان" إخراج بركات.

- 1958: فيلم "باب الحديد" للمخرج يوسف شاهين.