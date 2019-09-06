وزير الآثار يلتقي سفيرة بلجيكا لمناقشة آخر تجهيزات معرض "البارون"

جانب من اجتماع وزير الآثار

اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بالسفيرة سيبل دي كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك؛ لمناقشة آخر مستجدات أعمال تجهيز قصر البارون لإقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وأوضحت دكتور نيفين نزار معاون وزير الآثار لأعمال العرض المتحفي، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة أعمال تجهيز سيناريو العرض وما يصاحبه من وسائل إيضاح تفاعلية مثل الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الخاصة بالقصر والخرائط الإيضاحية والأفلام الوثائقية والماكيتات الخاصة بحي مصر الجديدة.

كما تمت أيضا مناقشة المادة العلمية وطرق التقنيات التكنولوجية الحديثة الجاري تجهيزها لدعم قصة العرض مثل الهولوجرام وتطبيقات الكالتوراما، إضافة إلى مناقشة المحاور النهائية لمحتوى الكتالوج المصاحب للمعرض.

جدير بالذكر أن أعمال مشروع إقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور يتم بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة وجمعيات المجتمع المدني بمصر.