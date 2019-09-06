عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بمحافظة بورسعيد اجتماعها الدوري اليوم، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة واستعداد الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد محمد ناجي، رئيس لجنة الوفد في بورسعيد، على جاهزية الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، سواء مجالس محلية او مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وأضاف «ناجي»، أن الحزب يعمل حاليا على إعداد وتأهيل الكوادر اللازمة لمشاركة الوفديين في كافة الانتخابات.

وتابع أن اللجنة تعمل على تفعيل مبادرة «الوفد مع المرأة» في مدينة بورسعيد، ووضع خطة العمل في الفترة القادمة من خلال التنسيق مع النائب سليمان وهدان نائب رئيس الحزب في بحث ومناقشة كل القضايا التي تهم الشارع البورسعيدي وطرق حلها.