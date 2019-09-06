"أطباء الأسنان" تطالب بتحديد أعداد القبول بالكليات بـ5 آلاف سنويا

أكد الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان، EDSIC 2019، أن هناك 3 مطالب أساسية لنقابة الأسنان، هي الحد من أعداد الخريجين من الجامعات الأجنبية، والتي يحصل الطلاب على شهاداتهم من خلالها، نظرا لأنها أصبحت بابا خلفيا لكل من لا يحصل على مجموع طب الأسنان للالتحاق بالنقابة ومزاولة المهنة، مؤكدا ضرورة تقنين الدراسة بالكليات الأجنبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل النقابة خلال العام المقبل ألف طالب منهم.

وأضاف هيكل، خلال اجتماع النقابة، لبحث أزمة أعداد خريجى كليات طب الأسنان، المنعقد الآن، على هامش المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان، أن النقابة تطالب بتحديد أعداد المقبولين فى الجامعات بحيث لا يتعدى الـ5 آلاف طبيب سنويا، مهما زاد عدد كليات طب الأسنان، وينظر فى هذا العدد كل 5 سنوات، وفق متطلبات سوق العمل، بجانب التأكد من إمكانيات الكليات، وخاصة من أعضاء هيئة التدريس، نظرا لعدم وجود أعداد كافية، بحيث يجري ضمان أن الخريج ذات كفاءة مرتفعة، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتغلب عليها من خلال عمل امتحان بورد موحد، وبالتالى لا بد من قياس نتيجة إجراء الامتحان، ونتيجته، للوقوف على مدى صلاحيته خلال تلك الفترة التجريبية له.

ويشارك بالاجتماع، كل من الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور خالد توفيق، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الروسية، الدكتور أكرم العوضي، عميد كلية طب الأسنان جامعة حورس، الدكتور محمد أبو الحسن، وكيل كلية طب الأسنان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.