ارتكب عاطل يقيم قرية قلفاو مركز سوهاج، مجزرة اليوم بقتل والده وزوجة والده وشقيقه البالع من العمر 5 سنوات، بعد أن فتح عليهم نيران بندقيته الآلية، بسبب خلافاتهما المتكررة وسوء سلوك الجاني، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى سوهاج العامة، بعد معاينتها من قبل المستشار أحمد حمدان،وكيل نيابة سوهاج، بينما لاذ المتهم بالفرار من مسرح الجريمة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو، وانتقل إلى مكان الواقعة، العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائي، والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج، وتبين من المعاينة والفحص، قيام "محمد.ص.م" 38 عاما عاطل، بقتل والده "صابر.م.ع" 56 عاما مؤذن بمسجد بقرية قلفاو، وزوجة والده "ناهد.م.أ" 38 عاما موظفة بري سوهاج، وشقيقه من والده "يوسف.ص.م" 5 سنوات، بإطلاق أعيرة نارية عليهم من قبل بندقية آلية، وتبين هروب المتهم من مكان الجريمة.

انتقلت النيابة العامة وتمت معاينة الجثث، وجرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وباشرت التحقيقات.

وأفادت تحريات المباحث أن الجاني سيئ السير والسلوك، وعلى خلاف دائم مع والده ومعروف عنه ارتكاب عدة سرقات ودائم التشاجر مع والده.

وأشارت التحريات إلى أن الجاني فاجأ والده، وزوجة والده وشقيقه بكسر باب الشقة عليهم، وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، وعثرت الشرطة علي عدة فوارغ بمسرح الجريمة، وتبين اختراق عدة رصاصات أجساد المجني عليهم، وكلف مدير أمن سوهاج، البحث الجنائي بسرعة ضبط الجاني، وعمل عدة كمائن علي الطرق الزراعية والصحراوية لمنع هروبه خارج المحافظة.