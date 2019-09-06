مصرع شخص وإصابة آخر في اصطدام سيارة بعمود إنارة بالدقهلية

لقي سائق سيارة مصرعه وأصيب آخر، اليوم، في حادث انقلاب سيارة داخل أرض زراعية، بعد اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة العامة على طريق "طلخا- المحلة الكبرى".

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بانقلاب سيارة على طريق المحلة الكبرى.

وانتقل رجال مباحث المركز، بإشراف رئيسها المقدم أحمد السيادات، وتبين تحطم سيارة ملاكي نتيجة اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة العامة على طريق "طلخا- المحلة الكبرى" وسقوطها داخل أرض مزروعة بمحصول الذرة.

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن مصرع "ياسر. ع. ا" 48 عاما، مقيم في طلخا، وإصابة "وجدي م. م"، 39 عاما، من محافظة الغربية.

وأشرف المهندس وائل وجدي عليوة نائب رئيس مدينة طلخا، على فصل أسلاك الكهرباء، ورفعها من موقع الحادث، وإعادة تركيب عمود الإنارة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.