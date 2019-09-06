ذكرت صحيفة "داجنز نارينجسليف" النرويجية، أن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة للطاقة قررت بيع أصولها في النرويج لشركة "فور إنرجي" المملوكة لمجموعة "إيني" الإيطالية مقابل 38 مليار كرونا نروجية (4.2 مليار دولار أو ما يعادل 3.8 مليارات يورو)، موضحة أنه سيتم إعلان الصفقة نهاية الشهر الجاري.

وتسيطر شركة "إيني" النفطية الإيطالية على 69.6% من "فور إينرجي" بينما تملك شركة "هاي تيك فيجن" الاستثمارية باقي الأسهم البالغة نسبتها 30.4%.

وأكّد مصدر قريب من المفاوضات -طلب عدم كشف هويته- الجدول الزمني، مشددا على أن الاتفاق غير مؤكد ما دامت المفاوضات مستمرة.

وقال المصدر، اليوم، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "أبرمنا مذكرة تفاهم بشأن مفاوضات محتملة". وبموجب الصفقة، ستخرج "إكسون موبيل" من السوق النرويجية بعد عمليات في البلد الاسكندينافي استمرت أكثر من قرن.

وسيحوّل الاتفاق كذلك "فور إنرجي" إلى ثاني أكبر منتج للنفط في البلاد بعد "أكوينور" بقدرة إنتاجية تراوح ما بين 300 ألف و350 ألف برميل في اليوم.

بدورها، قالت المتحدثة باسم "إكسون موبيل" في النرويج آن فوجنر لـ"فرانس برس":"لا نعلّق على محادثات جارية".

وفي يونيو الماضي، ذكرت وسائل إعلام نرويجية أن "إكسون موبيل" تنوي بيع كل ما تبقى من أصولها في النرويج بعدما باعت جميع حقول النفط التي كانت تديرها في البلاد عام 2017، وأسست "إكسون موبيل" أول فرع في النرويج عام 1893.