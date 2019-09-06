قالت الأمم المتحدة في تقرير، إن كوريا الشمالية تواصل برنامجها للتسلح النووي رغم تعرضها لعقوبات، وذلك بعد إجرائها سلسلة اختبارات صاروخية قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهميتها. وكان النظام الكوري الشمالي علق تجاربه النووية والصاروخية البعيدة المدى العام 2018، وأعلن أيضا أغلاق موقع "بونجي-ري" للتجارب النووية.

وأوضح التقرير الأممي، أن "بيونج يانج"، لم تتوقف عن تطوير رؤوس نووية، وقالت مجموعة خبراء أمميين في تقرير يغطي الفترة من فبراير إلى أغسطس إن "البرنامج النووي للجمهورية الشعبية الديموقراطية لكوريا يتواصل، رغم عدم إجراء تجارب نووية وأغلاق موقع بونغي-ري للاختبارات النووية"، وأشار التقرير، إلى أن كوريا الشمالية لا تزال تستغل مجمع تخصيب اليورانيوم في يونجبيون.

ومصير هذا المجمع، كان إحدى نقاط الخلاف في القمة الثانية التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون وترامب في فبراير الماضي، في هانوي ولم تسفر عن نتيجة، وتوقفت المحادثات الثنائية بين البلدين منذ ذلك الوقت، والتقى الرجلان مجددا في يونيو الماضي على حدود المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953). وانتهى الاجتماع بقرار إحياء المفاوضات لكنها لم تستأنف.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، شدد منذ 2017 على أن امتناع بيونج يانج عن القيام بتجارب نووية وصاروخية بعيدة المدى يشكل أحد نجاحاته الدبلوماسية.