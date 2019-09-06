استشهاد فلسطيني وإصابة 23 آخرين بنيران الاحتلال على حدود غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 23 آخرين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة اليوم، وقالت وزارة الصحة: استشهد الطفل علي سامي علي الأشقر 17 عاما شمال قطاع غزة، فيما أصيب 23 آخرين بجروح مختلفة.

ووصل الألاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية " استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" بمخيمات العودة، وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي بمحاذاة مخيمات العودة الخمس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وشددت "هيئة كسر الحصار"، على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة المتواصل منذ 13 سنة، وأكدت الهيئة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية الحق في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة.

جدير بالذكر،أن مسيرات العودة وكسر الحصار، انطلقت في 30 مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.