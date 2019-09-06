تواصل جامعة قناة السويس، أعمال التجديد والتحديث لكافة منشاتها ومرافقها لتساهم من خلاله فى مواكبة التقدم والتطور فى كل مكان بداخلها.

وصرح الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة أنه من هذا المنطلق تم طرح 65 عملا إنشائيا وتم ترسيتها على من سيقوم بتنفيذها.

وقال إن من هذه الأعمال استكمال سور الحرم الجامعى القديم وصيانة استراحة المعيدين وتركيب تكييف مركزى لمجمع الصيدلة وشراء معامل قسمى الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية بالكلية.

وتابع: بجانب إنشاء بوابات إلكترونية لدخول الطلاب ومبنى إداري بمدينة الطالبات ومحطة حريق بمدينة الطلبة ورفع كفاءة مبانى مختلفة بالجامعة القديمة، وإنشاء مجموعة من الطرق الجديدة داخل الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك 17 مشروعا تم طرحه وجار ترسيتها على من سيقوم بتنفيذها، وأوضح "رحمى" أن من هذه الأعمال توريد وتركيب معمل النظم الجغرافية ومعمل لغات متكامل وإنشاء موقف سيارات جديد بالحرم الجامعى، ورفع كفاءة المبنى الإداري للمستشفى الجامعى ورفع كفاءة معهد الأفروآسيوي بالجامعة القديمة.