استشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب 66 آخرين من بينهم 38 بالرصاص الحي، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الـ73 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي حملت عنوان: "جمعة حماية الجبهة الداخلية"، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ اندلاع مسيرات العودة في 30 مارس العام الماضي إلى 308 شهداء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "استشهد مواطنان أحدهما علي سامي علي الاشقر (17 عاما) الذي أصيب برصاصة في العنق أطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر أصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم يتم التعرف على هويته".

وأشار القدرة، إلى أن "عشرات المشاركين أصيبوا أيضا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع قرب السياج الحدودي الفاصل.

قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا لمخيمات العودة.

وكان جنود الاحتلال، أطقلوا النار بكثافة صوب آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا عصر اليوم، لمخيمات العودة للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية " استجابة لدعوة من "الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" بمخيمات العودة.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال، بمحاذاة مخيمات العودة الخمس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فلسطينيين اثنين حاولا التسلل من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل.

"العليا لمسيرات العودة": الجمعة المقبلة ستحمل عنوان: "فلتشطب أوسلو من تاريخنا"

من جانبها، دعت "الهيئة العليا لمسيرات العودة"، إلى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة القادمة الـ 74" من مسيرات العودة والتي ستحمل عنوان: "فلتشطب أوسلو من تاريخنا"، في ذكرى توقيعها وردا على مشاريع الإدارة الأمريكية لتصفية القضية وإجراءاتها بحق قضية اللاجئين ورفضا لتهديدات الاحتلال بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات وتأكيداً على رفض الشعب الفلسطيني للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال.

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي، استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتعزيز الحضور الجماهيري فيها، مشددة على سلامة وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال ومخططاته الشريرة "سلامة جبهتنا الداخلية ضمان لاستمرار المقاومة ومسيرات العودة ".

وحذرت الهيئة الفلسطينية، من استمرار الاقتحامات لـ"المسجد الاقصى المبارك" و"الحرم الإبراهيمي" والاعتداء على الوقف المسيحي، داعية جماهير شعبنا في الضفة المحتلة للتصدي لمحاولات الضم والتهويد لأرضنا من قبل زعران المستوطنين "فالحفاظ على الأرض هي مسئوليتنا جميعا".

واعتبرت الهيئة العليا لمسيرات العودة، أن اسقالة المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات والذي يمثل ركنا أساسيا من صفقة القرن يدلل على تهاوي وفشل هذه الصفقة إزاء استمرار مسيرات ومقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني وهذه دعوة للمهرولين والمطبعين بالعودة لحضن الأمة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفسلطينية.