قال المستشار الاقتصادي لـ"البيت الأبيض"، لاري كادلو، اليوم، إن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تستأنف وسط أجواء هادئة رغم فرض تعريفات جديدة في الآونة الأخيرة لكنه رفض الأدلاء بتوقعات حول نتيجة المفاوضات المقبلة، مضيفا لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه من المقرر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأمريكيين في مطلع أكتوبر المقبل في العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وأضاف كادلو: "لا يمكنني التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة"، مستخلصا الدروس من جولات المفاوضات السابقة التي فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "أقول فقط إنه شيء جيد أنهم سيأتون وأن الأجواء أكثر هدوءًا"، وتابع مستشار "البيت الأبيض" قائلا: "نشارك حاليا في محادثات في غاية الأهمية على جميع المستويات، من الزراعة والملكية الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكمبيوتر أو العوائق التجارية".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة "جرت محادثات، إنه أمر جيد للجميع" معتبرا في الوقت ذاته أن بكين تدفع ثمن الحرب التجارية، كما كتب أن "الصين تأكلها التعريفات"، مشيرا إلى أن "مليارات الدولارات تتدفق على الولايات المتحدة" بينما "تشهد الصين أسوأ عام منذ عقود".

وكانت واشنطن وبكين على وشك توقيع اتفاقية تجارية أوائل مايو الماضي عندما توقفت المحادثات، وتراجعت الصين عن جميع التزاماتها، وقد ازداد التوتر حدة خاصة مع بدء سريان الرسوم الجمركية التي تعززت عبر موجات متعاقبة، كان آخرها في الأول من سبتمبر.

وبحلول نهاية العام الجاري، يعتزم ترامب فرض رسوم على جميع الواردات من الصين تقريبا نحو 540 مليار دولار بناءً على واردات العام 2018، فيما حذر اقتصاديون من أن الحرب التجارية تبطئ النمو العالمي. كما أكد صندوق النقد الدولي قبل فترةً تأثر الاقتصاد الصيني بذلك.