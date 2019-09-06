انتقد موقع "Ynetnews" الإسرائيلي المقترح الفرنسي الذي يتم بموجبه تسليم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران، مقابل امتثالها الكامل للاتفاق النووي، وأكد الصحفي بن درير يميني، في مقال على الموقع، أن العرض الفرنسي "المغري" يعادي إسرائيل في جوهره، لأنه يعد بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لطهران حتى تثبت دعائمها أكثر في المنطقة، ما يعني المزيد من القواعد العسكرية في العراق وسوريا، ومساعدات أكثر لـ "حزب الله" ولعمليات "الحرس الثوري" خارج الأراضي الإيرانية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وزعم "يميني"، أن الموارد المالية التي استفادت منها إيران عقب رفع العقوبات عنها في السابق، وُجهت لتطوير أنظمة الصواريخ الباليستية ودعم قوات "حزب الله" على حساب رفاهية الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي سنة 2015، تسببت في أضرار وخيمة لاقتصاد البلاد، لكن اقتصاد إيران حقق نموا بـ 12.3% في السنة التي تلت التوقيع.

وأضاف أن الإسرائيليين "قلقون" من العرض الفرنسي، خاصة بعد تأخر البيت الأبيض في إبداء موقف رافض واضح تجاه المقترح، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وفي تعليقهم على المقترح الفرنسي، أكد مسؤولون في البيت الأبيض أنهم لم يروا لحد الآن أي مقترح ملموس من شأنه أن يتماشى مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في وقت سابق، اليوم، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تجاوز التوتر الحاد في العلاقات مع إيران عبر الدبلوماسية، مضيفا، خلال كلمة ألقاها في جامعة كانزاس: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه سيكون سعيدا بلقاء القيادة الإيرانية. يمكن أن كلمة سعيد تمثل مبالغة لدرجة معينة، لكنه بالتأكيد مستعد للاجتماع معهم، لأننا، في نهاية المطاف، نسعى إلى حل هذه القضية بواسطة الدبلوماسية".