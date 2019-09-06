قال مصدر طبي إن وزارة الصحة أصدرت قرارا بنقل جميع العاملين في مستشفى المنيرة للطوارئ، لمستشفيات أخرى، بعد أن ثبت للجان التفتيش التي أرسلتها الوزارة إلى مكتب صحة زينهم ومستشفى المنيرة للطوارئ صحة انفراد "الوطن" الخاص بصدور تصاريح الدفن مقابل 1000 جنيه ودون كشف، ووجود تجاوزات في استصدار تصاريح الدفن للمتوفين.

وأضاف المصدر أنه بالفعل تم تنفيذ النقل والعاملين الجدد، الذين باشروا مهام عملهم في مستشفى المنيرة للطوارئ، متابعا بأن وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية حققتا مع مفتشي صحة مستشفيي المنيرة، والوزارة تبحث عن بديل لهما لتولي مهام عملهم كمفتشي صحة لمستشفى المنيرة للطوارئ، وتابع المصدر بأن أحد مفتشي الصحة قام بإرسال العديد من الشكاوى والمذكرات لمديرية الشؤون الصحية ولوزارة الصحة يطلب فيها بالتدخل لمنع بيع تصاريح الدفن للمواطنين والذي كان يجلس في استقبال مستشفى المنيرة ويبيع تصاريح الدفن للأهالي نظير عدم الكشف على المتوفين.

ونشرت "الوطن" في 27 أغسطس تحقيقا خاصا بصدور تصاريح الدفن من مستشفى المنيرة للطوارئ بـ 1000 جنيه ودون كشف، وذلك بواسطة المدعو "محمد.ش"، عاطل، وشقيقه أحمد، بالإضافة إلى حصوله على العديد من تصاريح الدفن مختومة وموقع عليها من أحد مفتشي الصحة وعلى بياض، ويقوم بمساومة أسرة المتوفى أما بدفع مبلغ يتراوح ما بين 700 جنيه إلى 1000 جنيه وحُرر تصريح الدفن على مقهى أمام مستشفى المنيرة للطوارئ، وفي حاله امتناع الأهل عن الدفع يهددهم بتشريح جثمان ذويهم.