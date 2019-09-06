قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستوفر 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر للموظفين، الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن هذه الوحدات السكنية تبعد 7 كيلومترات فقط عن الحي الحكومي، موضحا أن الموظف الذي سينتقل لهذه الشقق سينتقل لمقر عمله خلال 10 دقائق فقط.

وأوضح أن الحكومة وفرت شقق تمليك للموظفين بسعر تنافسي غير موجود في السوق الحالي بتسهيلات سداد، وتتكون الشقة من من 3 غرف كاملة التشطيب، موضحا أن أسعار الشقق لا ينافسها إلا أسعار شقق الإسكان الاجتماعي.

سنوفر وسائل نقل جماعية لموظفي العاصمة الإدارية

وأشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تحاول الحصول على مزيد من التسهيلات من البنوك لتقديم أفضل مميزات ممكنة لتشجيع الموظفين ومساعدتهم في الحصول على هذه الشقق، "أما من لا يرغب في شراء وحدة جديدة ويفضل الانتقال من محل سكنة للعاصمة فإن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي لهم من نقاط تجمع معلومة إلى مقر عملهم في العاصمة الإدارية ذهابا وعودة، ريثما يتم إنشاء خط المنورويل والقطار المكهرب الذي سيربطهم بالعاصمة الإدارية".

وأكد أن نسب التنفيذ تسير بشكل مرضي للغاية سواء في الإنشاءات في الحي الحكومى الذي قارب على الانتهاء أو البنية التحتية الأخرى، و"هنكون جاهزين قبل 1 يوليو 2020 وهو التاريخ المحدد لأول يوم عمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تشغيل تجريبي للتأكد أن الاتصالات والخدمات المختلفة تعمل بكفاءة".