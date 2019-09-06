أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن واشنطن ستعبئ المجتمع الدولي دفاعا عن المسلمين الأويجور خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل "وصمة" في سجل حقوق الإنسان في العالم.

ونبه بومبيو إلى أن "هذا الأمر قد يكون إحدى أسوأ وصمات (العار) في العالم خلال هذا القرن". وكان بومبيو، اعتبر أخيرا أن الصين تتحرك "في منطقة على حدة حين يتصل الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان".

ورأت الخارجية الأمريكية أن ما يحصل هو "إحدى المشاكل الأكثر خطورة على صعيد حقوق الإنسان في العالم اليوم"، وأوضح بومبيو خلال زيارة لولاية كنساس أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الجاري في نيويورك، "سننظم عددا من اللقاءات حيث سنحاول جعل دول تنضم إلينا للتنديد بما يجري"، مضيفا: "نريد الحرية لهؤلاء الناس"، معتبرا أن الأمر "ليس مشكلة أمن قومي" أو "تطرف إسلامي" بالنسبة إلى الصين.

واتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل لمليون من المسلمين الأويجور في معسكرات في "إقليم شينجيانج" شمال غربي الصين والذي سبق أن شهد اعتداءات نسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين.

لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.