أسعار السمك اليوم السبت 7-9-2019 في مصر

تباينت أسعار السمك في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، وتقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية خدمة أسعار بعض أنواع الأسماك منها البوري، البلطي والسبيط على النحو التالي:

قشر بياض

وصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

بلغ سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و300 جنيه للكيلو بحسب الحجم.