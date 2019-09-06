شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية دمياط، برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الصيدلة، حملة توجيه فرق إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة فاطمة رشاد للتفتيش على الصيدليات.

حيث أسفر التفتيش عن ضبط و تحريز أدوية مهربة مجهولة المصدر مصنفة جدول أول مخدرات 560 قرص ترامادول، وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وعينات مجانية معدة للبيع، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان.

كما أسفر التفتيش عن عدم تواجد مدير بعدد من الصيدليات و تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المذكورة وعددها 15 محضرا في الفترة من 20 أغسطس حتى اليوم، وتسليمها لقسم الشرطة الذي تتبعه تلك الصيدليات وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة استمرار أعمال الرقابة على الصيدليات الخاصة لضبط سوق الدواء.