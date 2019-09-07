أصيب 14 شخصاً، إثر وقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل قرية الفنار بنطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، عبر 18 سيارة إسعاف.

وتنوعت الإصابات بين كسور بالعمود الفقري وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة وإزالة آثار الحادث.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة بلطيم، بحدوث حادث مروع نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الفنار، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات اللإسعاف لمكان الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة من قائد سيارة نصف نقل، أدى إلى انقلابها عدة مرات.

فيما دفع مرفق الإسعاف بـ18 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى للعلاج، وتبين أنهم هم "عبده هشام على، مقيم بمحافظة المنوفية، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمود محمد رزق، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، مصابا بكدمات وسحجات واشتباه كسر بالقدم اليمنى، يحيى جمال محمد، مقيم بمحافظة المنوفية، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أسامة الشحات أبو بكر، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمد عبدالباسط خالد، مصابا باشتباه كسر بالزراع، محمود حسن مصطفى، مقيم بمحافظة البحيرة، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عبدالله يوسف البلتاجى، مقيم بمحافظة الغربية، ومصابا اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ ونزيف داخلي.

كما أصيب محمد عمران محمد، مقيم بمحافظة البحيرة، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، محمد ياسر يوسف، مقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، على عبد العزيز على، مقيم بمركز المحلة محافظة الغربية، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إسماعيل محمد إسماعيل، مقيم بمحافظة دمياط، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، حسين غازى غازى، مصابا بجروح متفرقة بالجسد، عادل عبد الحميد عبد الحليم، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، أحمد سامي عبد الحميد، مصابا بجروح وكدمات متفؤق بالجسد.