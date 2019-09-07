محافظ أسوان: فتح باب التظلمات لمستحقي التعويضات النوبية حتى 12 سبتمبر

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التي تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من اليوم السبت وحتى يوم الخميس 12 سبتمبر الحالي، وذلك بعد انتهاء مرحلة تلقي هذه الرغبات أمام 31 لجنة في الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضي.

وأكد المحافظ أنه سيتم تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعي لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم، وبالتالي تلقي طلبات التظلمات.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات سيتم البدء في الترتيبات واللمسات النهائية لتسليم التعويضات ومستنداتها خلال الفترة المقبلة، والجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، قد أعلن يوم 29 أغسطس الماضي نتائج أعمال لجان تلقي رغبات أبناء النوبة حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 متقدما من إجمالي المستحقين 11 ألفا و716 مستحقا، وذلك بنسبة 55%، وخاصة أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضي زراعية أو تعويضا ماديا أو خطة مستقبلية للدولة في تنمية الصعيد.

فيما شملت التعويضات 3851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم مجاناً في 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقين للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالي بواقع 225 ألفا عن المسكن، وسيتم دراسة البدء في مرحلة تالية لإتاحة الفرصة أمام باقي المتأخرين عن التقديم لإبداء رغباتهم وعرض ذلك على مجلس الوزراء.