كريم عبدالعزيز وألمانيا ضد هولندا.. أبرز "تريندات جوجل"

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كريم عبد العزيز

لقاء أجراه الفنان كريم عبدالعزيز، مع مبادرة iRead بعد غياب نحو 5 سنوات عن الحوارات المصورة، متحدثا خلاله عن تفاصيل من حياته وأخبار حصرية عن دوره في فيلم "1919"، وكواليس "الفيل الأزرق".

وiRead، التي أجرت الحوار هي مبادرة لإعادة إحياء القراءة في المنطقة العربية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات كريم عبد العزيز، خلال لقائه المنشور عبر الصفحة الرسمية للمبادرة بـ"فيس بوك".

سحر ورعب وقدر.. 10 تصريحات في أول لقاءات كريم عبدالعزيز منذ 5 سنوات

ألمانيا ضد هولندا

حقق المنتخب الهولندي انتصارا مثيرا على مضيه الألماني بنتيجة 4-2 في قمة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية عام 202 في المباراة التي جمعتهما على ستاد آيمتيش آرينا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

الطواحين تُعطل الماكينات.. هولندا تسحق ألمانيا برباعية في عقر دارها بتصفيات اليورو

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة هولندا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية عام 2020.

ويحتضن ستاد "آيمتيش آرينا" لقاء العملاقين الألماني والهولندي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية عام 2020.

تشكيل ألمانيا وهولندا في قمة تصفيات يورو 2020