نفى الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الشائعات التي تتردد حول تعرض مصر للسيول بداية من منتصف سبتمبر، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"؟.

واوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حسام الدين حسين والإعلامية سمر نعيم، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول بالأماكن المحاطة بالجبال.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد في حال وجود سيول وأمطار تنبه قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة.

وأكد "عبدالعال"، أن هيئة الأرصاد الجوية ستصدر غدًا بيانا تحذيريا ترسله للجهات المحاطة بالجبال للاستعداد وتطهير مخرات السيول، واستقبال الأمطار والسيول.