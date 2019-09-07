قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن محافظات الصعيد تشهد في الفترة الحالية تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة والقومية، ما يؤكد على أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات طويلة من الإهمال، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ خلال افتتاح وتفقد رئيس الوزراء، اليوم السبت، لعدد من المشروعات الكبرى بالمحافظة، أن الصعيد أصبح يحصل على نصيب وافر من المشروعات الكبرى، ما يؤكد أن الصعيد بأعين الدولة، فهي عازمة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.

وأكد أن محافظة المنيا حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عدة قطاعات، من أهمها قطاع الطرق والكباري.

ولفت إلى أن محور سمالوط، الذي تفقده رئيس الوزراء العمل اليوم يعد المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، ما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

يرافق رئيس الوزراء في جولته بالمحافظة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.