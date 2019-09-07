تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع شارع مصر في محافظة المنيا يرافقه عددا من الوزراء والمسؤولين.

ويقع المشروع على كورنيش النيل في نطاق المحافظة، وسأل مدبولي المسؤلين خلال جولته، عن أماكن جلوس المواطنين على الكورنيش، ليوضح مسؤول المشروع أن هناك أماكن للجلوس ستكون متاحة على الكورنيش.

ووجه مدبولي، بالاهتمام بشكل عام موحد حضاري لجلوس المواطنين حول الكورنيش عقب شراء المشروع من "شارع مصر".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاهتمام بجمع القمامة والمخلفات، ليعقب مسؤول المشروع بأن هناك صناديق قمامة ستعلق على كل عمود.