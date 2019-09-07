أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكولكوفا، اليوم، إتمام عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا، وقالت في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن 35 شخصا من الجانب الروسي و35 شخصا من الجانب الأوكراني عبروا حدود بلديهما، معربة عن أملها بإغلاق القضايا الجنائية بحق مواطني روسيا وأوكرانيا في إطار هذه العملية.

ووصفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، ما حدث اليوم بأنه "صفحة جديدة في علاقاتنا في المجالين الإنساني والحقوقي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مؤخرا في منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة "فلاديفوستوك"، أن صفقة تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا ستتم في الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد إتمام عملية تبادل المعتقلين بين البلدين، وقال أثناء تواجده في مطار بوريسبول بضواحي كييف بعد استقباله الأوكرانيين المحررين: "أعتقد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى ويجب علي أن أؤكد أنني، أنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفذنا ما تعهدنا به وفق اتفاقاتنا".

ووصف زيلينسكي، عملية تبادل المعتقلين بأنها المرحلة الأولى نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو، ووقف النزاع في دونباس، معبرا عن أمله بإطلاق كل المعتقلين، ومواصلة العمل في إطار مجموعة مينسك. ووصف الرئيس الأوكراني العملية بالخطوة الأولى.

وقال: "علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة"، متعهداً باستعادة "أراضينا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".