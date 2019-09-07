ويل سميث يتعاقد على فيلم خيال علمي مأخوذ عن ثلاثية Brilliance

تعاقدت شركة "باراماونت بيكتشرز" مع الممثل الأمريكي ويل سميث، لبطولة فيلم خيال علمي مأخوذ عن ثلاثية الكاتب ماركوس ساكي Brilliance، ولكن لم يستقر على المخرج حتى الآن، وفقًا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

وتدور أحداث القصة في عالم يولد فيه 1% من الأطفال بمهارات فكرية قوية، لكن يرفضهم المجتمع، ويقوم أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو الخاص بالفيلم، وإنتاجه مع جيمس لاسيتر وشين ساليرنو.

ويشارك سميث في فيلم خيال علمي آخر، بعنوان Gemini Man وهو من إخراج أنج لي، من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 11 أكتوبر المقبل.