قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهئية الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجة الحرارة مع بداية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مما سيجعل حالة الطقس جيدة نوعا ما.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المعروض على قناة "dmc"، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 33 و34 درجة، بعد أن كانت تصل إلى 37 درجة أمس الجمعة، وكذلك هناك انخفاض في درجة الحرارة الصغرى حيث تصل إلى نحو 24 درجة، مبينا أن الطقس سيكون مستقرا حتى نهاية الأسبوع.

وتابع "شاهين"، أن هناك تكوين للمنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا ستبدأ في التكون الفترة المقبلة، ما سيسهم في تقليل نسبة الرطوبة.