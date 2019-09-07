نفت نقابة الموسيقيين، تعرض الفنان حكيم لحادث سير فجر اليوم السبت، على طريق السويس، ونقله إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، إن كل ما نشر عن تعرض المطرب حكيم لحادث سير عار تماما من الصحة.

وعن تفاصيل الحادث، أكد "مرتضى"، أنه خلال قيادة حكيم لسيارته على طريق السويس، وقع حادث سير لإحدى السيارات التي كانت تسير بجواره، وظن البعض أن حكيم هو من تعرض للحادث، مؤكدا أن حكيم بخير وبصحة جيدة.

وأشار إلى أنه فور علم نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بنشر أخبار عن تعرض حكيم لحادث سير، تواصل مع الفنان للاطمئنان عليه ليتبين حقيقة الأمر، ليتضح بعد ذلك أن حكيم بخير وبصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث.