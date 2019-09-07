أعلن القضاء الإيطالي، اليوم، أنه أصدر مذكرات توقيف بحق 10 أشخاص بينهم إيطاليان و8 من أصول تونسية يشتبه في تمويلهم الإرهاب بينهم إمام تيرامو في أبروزو بوسط إيطاليا.

وقالت "نيابة لاكويلا" -كبرى مدن منطقة أبروزو- في بيان، إنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص "أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة جاء قسم منها من التهرب الضريبي".

وأشارت "نيابة لاكويلا"، إلى أن هذه الأموال كانت تستخدم "أيضا لتمويل أنشطة مرتبطة بـ"جبهة فتح الشام" -جبهة النصرة سابقا، موضحة أن قسما من المبالغ كان مخصصا لأئمة في إيطاليا "دين أحدهم بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية".

وتابعت النيابة الإيطالية قائلة، إن بين الأشخاص الـ10 محاسبة إيطالية، مضيفة إنه تم حجز ممتلكات وعقارات بقيمة "تزيد من مليون يورو".