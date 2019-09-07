حبس 8 تجار مخدرات وإعدام 500 طربة حشيش في القاهرة والجيزة

قررت النيابة العامة بالقاهرة والجيزة حبس 8 تجار مخدرات، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ على 500 طربة حشيش وإعدامها وطلبت النيابة تحريات المباحث، وما زالت التحقيقات مستمرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والجيزة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة نشاط تشكيلين عصابيين تخصصوا في تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتمكن قطاع الأمن العام ومديريتا أمن القاهرة والجيزة من ضبط التشكيلين، وتبين أن التشكيل الأول ضم 5 عناصر إجرامية عند استقلالهم سيارتين بمدخل محطة تحصيل الرسوم الكائنة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، وبحوزتهم 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرامات ومبلغ قدره 35 ألف جنيه.

وضبط التشكيل الثاني بمحافظة القاهرة، والذي ضم 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، و82 ألف جنيه، وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.